Et si on profitait de la Patinoire Accor Arena à Bercy ? Patinoire Accor Arena Paris lundi 1 septembre 2025.

Un joli moment glacé à s’offrir en tête à tête, en famille ou entre amis au sein de la plus sportive des patinoires de Paris. Celle qui héberge le célèbre Club des Français Volants depuis 1984 et qui a eu l’honneur de voir convoler en noces et … sur glace le champion Philippe Candeloro en 1998.​

Pro du triple axel ou simple amateur, nous vous accueillons toute l’année.​ Et pour les oiseaux de nuit, la patinoire reste ouverte « by night » au rythme des DJ sets !

Tarifs

Saison Haute : septembre à mars

Journée : 5,50€ – Soirée : 7,70€

Saison Basse : avril à mai

Journée : 4,40 € – Soirée : 6,60 €

Mise à disposition des matériels et services associés

Patins : 3.8€Casque : 1.6€Protections : 1.6€Affûtage : 4.4€

Afin que nos équipes vous accueillent dans les meilleures conditions, toute personne à mobilité réduite est invitée à prendre contact avec la patinoire par courriel à l’adresse suivante : lapatinoire@accorarena.com

Nous connaissons tous cet(te) ami(e) qui ne patine qu’en se tenant au bord, ou au contraire celui (celle) qui multiplie les pirouettes avec grâce et désinvolture. Mais ici à la patinoire de l’Accor Arena, vous êtes tous les bienvenus ! Allez lancez-vous ! Fléchissez les jambes, poussez vers l’arrière légèrement de côté, avec une jambe pendant que l’autre glisse. Puis Shhhhhhh, laissez faire l’élan !​

Du lundi 01 septembre 2025 au mardi 01 septembre 2026 :

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-02T01:59:59+02:00

Date(s) :

Patinoire Accor Arena 222, Quai de Bercy 75012 Paris



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