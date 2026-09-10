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Et si vous découvriez de nouvelles façons de vous déplacer ?, Chaud Bouillon, Lille

mardi 15 septembre 2026 · Chaud Bouillon · Lille

Et si vous découvriez de nouvelles façons de vous déplacer ?, Chaud Bouillon, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Chaud Bouillon
Adresse
70, Passage de l'Internationale 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription au 03 20 58 00 68

Et si vous découvriez de nouvelles façons de vous déplacer ? Mardi 15 septembre, 13h30 Chaud Bouillon Nord

Sur inscription au 03 20 58 00 68

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T13:30:00+02:00 – 2026-09-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T13:30:00+02:00 – 2026-09-15T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la semaine européenne des mobilités durables, et dans la continuité du plan d’actions « Ville Amie des Ainés », le CCAS de Lille organise un forum sur la mobilité des Lillois de plus de 60 ans.
Ce forum « Carrefour des mobilités seniors » sera l’occasion d’avoir des informations sur les solutions de mobilité (fonctionnelle et de loisirs); des temps de découverte d’une activité (marche, VTT) ou du matériel (vélo électrique, vélo adapté etc); ou encore assister à un atelier de prévention.

 Mardi 15 septembre de 13h30 à 17h
Sur inscription au 03 20 58 00 68.
Chaud Bouillon, passage de l’Internationale à Lille Fives
Accès :

  • Métro Marbrerie / Bus 52 et 13
  • Vous voulez vous y rendre en groupe ou en pédibus, faites le savoir au service P.A.S.S. Seniors ou à votre espace seniors.
  • Vous souhaitez faire du covoiturage, rendez-vous sur PassPass Covoiturage en cliquant ici.

TOMBOLA. COLLATION SUCRÉE ET BOISSON OFFERTES.

Chaud Bouillon 70, Passage de l’Internationale 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320580068 »}] [{« link »: « https://passpasscovoiturage.fr/covoiturages-evenements/907/Forum-pour-la-mobilite-des-seniors-lillois-lommois-et-hellemmois »}]
Rendez-vous au carrefour des mobilités seniors

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