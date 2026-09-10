Et si vous découvriez de nouvelles façons de vous déplacer ?, Chaud Bouillon, Lille

Informations pratiques

Et si vous découvriez de nouvelles façons de vous déplacer ? Mardi 15 septembre, 13h30 Chaud Bouillon Nord

Sur inscription au 03 20 58 00 68

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T13:30:00+02:00 – 2026-09-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T13:30:00+02:00 – 2026-09-15T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la semaine européenne des mobilités durables, et dans la continuité du plan d’actions « Ville Amie des Ainés », le CCAS de Lille organise un forum sur la mobilité des Lillois de plus de 60 ans.

Ce forum « Carrefour des mobilités seniors » sera l’occasion d’avoir des informations sur les solutions de mobilité (fonctionnelle et de loisirs); des temps de découverte d’une activité (marche, VTT) ou du matériel (vélo électrique, vélo adapté etc); ou encore assister à un atelier de prévention.

Mardi 15 septembre de 13h30 à 17h

Sur inscription au 03 20 58 00 68.

Chaud Bouillon, passage de l’Internationale à Lille Fives

Accès :

Métro Marbrerie / Bus 52 et 13

Vous voulez vous y rendre en groupe ou en pédibus, faites le savoir au service P.A.S.S. Seniors ou à votre espace seniors.

Vous souhaitez faire du covoiturage, rendez-vous sur PassPass Covoiturage en cliquant ici.

TOMBOLA. COLLATION SUCRÉE ET BOISSON OFFERTES.

Chaud Bouillon 70, Passage de l’Internationale 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320580068 »}] [{« link »: « https://passpasscovoiturage.fr/covoiturages-evenements/907/Forum-pour-la-mobilite-des-seniors-lillois-lommois-et-hellemmois »}]

Rendez-vous au carrefour des mobilités seniors