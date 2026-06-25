Tours

Et tout le monde s’en fout P.E.R.A.V.

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-28 20:00:00

fin : 2026-10-28 23:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Le PERAV Seul en scène, co-écrit par Axel Lattuada et Fabrice de Boni

Axel Lattuada et Fabrice de Boni, c’est le duo derrière Et tout le monde s’en fout, la web-série

qui cumule plus de 135 millions de vues sur toutes les plateformes, plus d’un million d’abonnés, et deux spectacles qui ont réuni 40 000 spectateurs en 185 dates à travers la France.

Avec Le PERAV, ils reviennent avec un troisième projet et s’attaquent cette fois au couple. Le principe vous préparer à l’examen du Permis Élémentaire de Relation Amoureuse Volontaire. Aux commandes, Jean-Yves Piquet, un formateur déboussolé, coincé entre ses vieilles diapositives et une IA qui ne l’écoute pas, va décortiquer, chiffres à l’appui, pourquoi on continue tous à faire n’importe quoi en amour. 22 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PERAV? Alone on Stage, co-written by Axel Lattuada and Fabrice de Boni

L’événement Et tout le monde s’en fout P.E.R.A.V. Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37