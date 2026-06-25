Et tout le monde s’en fout P.E.R.A.V. Tours
Et tout le monde s’en fout P.E.R.A.V. Tours mercredi 28 octobre 2026.
Tours
Et tout le monde s’en fout P.E.R.A.V.
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-28 20:00:00
fin : 2026-10-28 23:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Le PERAV Seul en scène, co-écrit par Axel Lattuada et Fabrice de Boni
Axel Lattuada et Fabrice de Boni, c’est le duo derrière Et tout le monde s’en fout, la web-série
qui cumule plus de 135 millions de vues sur toutes les plateformes, plus d’un million d’abonnés, et deux spectacles qui ont réuni 40 000 spectateurs en 185 dates à travers la France.
Avec Le PERAV, ils reviennent avec un troisième projet et s’attaquent cette fois au couple. Le principe vous préparer à l’examen du Permis Élémentaire de Relation Amoureuse Volontaire. Aux commandes, Jean-Yves Piquet, un formateur déboussolé, coincé entre ses vieilles diapositives et une IA qui ne l’écoute pas, va décortiquer, chiffres à l’appui, pourquoi on continue tous à faire n’importe quoi en amour. 22 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
PERAV? Alone on Stage, co-written by Axel Lattuada and Fabrice de Boni
L’événement Et tout le monde s’en fout P.E.R.A.V. Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37
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