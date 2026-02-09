Étanchéité à l’air et ponts thermiques Rosnay

Étanchéité à l’air et ponts thermiques

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Jeudi 2026-10-22 18:00:00

2026-10-22 19:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Comprendre les enjeux liés à l’étanchéité à l’air et trouver des solutions pour limiter les ponts thermiques.

La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animation pour tous sur la thématique de l’étanchéité à l’air et des ponts thermiques dans le bâti ancien. Comprendre les enjeux liés à l’étanchéité à l’air d’un bâti et découvrir les différents types de ponts thermiques et leurs solutions. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

English :

Understand airtightness issues and find solutions to limit thermal bridges.

