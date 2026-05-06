Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Animations famille Atelier pêche

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Animations familles Atelier Pêche Nature initiation à la pêche, les

poissons d’eau douce ,

L’abeille Creusoise animations autour de la ruche . .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Animations famille Atelier pêche

L’événement Etang de Chaux Animations famille Atelier pêche Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-06 par Marche et Combraille en Aquitaine