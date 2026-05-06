Etang de Chaux Animations famille Atelier pêche Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Animations famille Atelier pêche Peyrat-la-Nonière jeudi 23 juillet 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Animations famille Atelier pêche
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Animations familles Atelier Pêche Nature initiation à la pêche, les
poissons d’eau douce ,
L’abeille Creusoise animations autour de la ruche . .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Etang de Chaux Animations famille Atelier pêche
L’événement Etang de Chaux Animations famille Atelier pêche Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-06 par Marche et Combraille en Aquitaine