Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Mini playa Tour

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-28 2026-08-11

Mini playa tour Jeux de cirque, parcours motricité, jonglage, bubble foot,

panafoot, tir laser, tir à l’arc… avec les animateurs UFOLEP 23 .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Mini playa Tour

L’événement Etang de Chaux Mini playa Tour Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine