Etang de Chaux Une journée à Ch@ux’péra Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Une journée à Ch@ux’péra Peyrat-la-Nonière vendredi 31 juillet 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Une journée à Ch@ux’péra
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Une journée à Ch@ux’péra Marine chanteuse soprano à l’Opéra de Limoges, propose un spectacle pour les tout petits suivi d’ateliers d’éveil musical en collaboration avec Inter Spinas Canta. .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Une journée à Ch@ux’péra
L’événement Etang de Chaux Une journée à Ch@ux’péra Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-06 par Marche et Combraille en Aquitaine
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