Kermesse du Club Beauséjour Peyrat-la-Nonière
Kermesse du Club Beauséjour Peyrat-la-Nonière dimanche 2 août 2026.
Peyrat-la-Nonière
Kermesse du Club Beauséjour
Foyer Communal Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 16:00:00
Date(s) :
2026-08-02
KERMESSE
Le Club Beauséjour de Peyrat-la-Nonière organise le dimanche 2 Août, à partir de 9h, au foyer communal sa kermesse annuelle!
Démonstration et initiation dentelle aux fuseaux, tombola ,, objets réalisés par les adhérents, patisseries salées et sucrées . .
Foyer Communal Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 35 84
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English : Kermesse du Club Beauséjour
L’événement Kermesse du Club Beauséjour Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-20 par Marche et Combraille en Aquitaine
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