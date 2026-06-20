Peyrat-la-Nonière

Kermesse du Club Beauséjour

Foyer Communal Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 16:00:00

Date(s) :

2026-08-02

KERMESSE

Le Club Beauséjour de Peyrat-la-Nonière organise le dimanche 2 Août, à partir de 9h, au foyer communal sa kermesse annuelle!

Démonstration et initiation dentelle aux fuseaux, tombola ,, objets réalisés par les adhérents, patisseries salées et sucrées . .

Foyer Communal Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 35 84

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English : Kermesse du Club Beauséjour

L’événement Kermesse du Club Beauséjour Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-20 par Marche et Combraille en Aquitaine