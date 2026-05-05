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Etang de Chaux Animations famille Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Animations famille Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Animations famille Peyrat-la-Nonière samedi 8 août 2026.

Adresse : Etang de Chaux

Ville : 23130 Peyrat-la-Nonière

Département : Creuse

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif :

Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Animations famille

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Animations familles Canoë, Kayak, Stand Up Paddle avec le Canoë-Kayak
Club d’Aubusson dès 14h
Soirée mixage par les Spirit DJ viens avec ta plus belle chemise
Soirée fondu frites, saucisses   .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36  contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Animations famille

L’événement Etang de Chaux Animations famille Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine

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