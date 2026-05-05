Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Animations famille

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Animations familles Canoë, Kayak, Stand Up Paddle avec le Canoë-Kayak

Club d’Aubusson dès 14h

Soirée mixage par les Spirit DJ viens avec ta plus belle chemise

Soirée fondu frites, saucisses .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Etang de Chaux Animations famille

L’événement Etang de Chaux Animations famille Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine