Etang de Chaux Whaouh c’est gonflé ! Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Whaouh c’est gonflé ! Peyrat-la-Nonière lundi 3 août 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Whaouh c’est gonflé !
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
Whaouh c’est gonflé ! 5 structures gonflables pour les 5 12 ans en accès libre tous les jours dès 11h. Trampoline géant du mercredi au vendredi forfait 1h .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Whaouh c’est gonflé !
L’événement Etang de Chaux Whaouh c’est gonflé ! Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine
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