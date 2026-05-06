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Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké Peyrat-la-Nonière samedi 1 août 2026.

Ville : 23130 Peyrat-la-Nonière

Département : Creuse

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké

Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Concours de pétanque en 4 parties 14h 19h
Soirée Karaoké En famille, entre amis, véritable artiste ou casserole !
Venez vous amuser et pousser la chansonnette au bord de la guinguette.
Animation par DJ Francky à 21h00. Soirée moules-frites.   .

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36  contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké

L’événement Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme

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