Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké Peyrat-la-Nonière samedi 1 août 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké
Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concours de pétanque en 4 parties 14h 19h
Soirée Karaoké En famille, entre amis, véritable artiste ou casserole !
Venez vous amuser et pousser la chansonnette au bord de la guinguette.
Animation par DJ Francky à 21h00. Soirée moules-frites. .
Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké
L’événement Etang de Chaux Concours de pétanque et soirée karaoké Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme
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