Etang de Chaux Eclipse ! Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Eclipse ! Peyrat-la-Nonière mardi 11 août 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Eclipse !
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Venez observer en toute sécurité l’éclipse partielle de soleil (équipement de protection, lunette de protection offerte) en partenariat avec le club d’astronomie Les Pléiades .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Eclipse !
L’événement Etang de Chaux Eclipse ! Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine
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