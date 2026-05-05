Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Animations famille

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Animations familles Construction de cerfs volants avec le Pôle

Cerf-volant du Limousin. Jeux mathématiques.

Les pompiers en action. En soirée – Blondin et la bande de terriens variété française festive

Restauration rapide pizzas, planches, fondu, grillades, planches. .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Animations famille

L’événement Etang de Chaux Animations famille Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine