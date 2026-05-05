Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Vide grenier au bord de l’eau.

Promenade en calèche et en poney.

Restauration rapide, fondu Creusois, grillades .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau

L’événement Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine