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Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau Peyrat-la-Nonière dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Etang de Chaux

Ville : 23130 Peyrat-la-Nonière

Département : Creuse

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16

Vide grenier au bord de l’eau.
Promenade en calèche et en poney.
Restauration rapide, fondu Creusois, grillades   .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36  contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau

L’événement Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine

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