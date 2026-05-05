Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau Peyrat-la-Nonière dimanche 19 juillet 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16
Vide grenier au bord de l’eau.
Promenade en calèche et en poney.
Restauration rapide, fondu Creusois, grillades .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau
L’événement Etang de Chaux Vide grenier au bord de l’eau Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine
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