Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Les critaux de Balto

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-13

Les critaux de Balto proposent une animation conviviale où les enfants et adultes peuvent promener des Husky et découvrir les bienfaits de la relation entre l’homme et l’animal .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Les critaux de Balto

L’événement Etang de Chaux Les critaux de Balto Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine