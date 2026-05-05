Etang de Chaux Fête Nationale Feu d’artifice sonorisé et bal gratuit Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Fête Nationale Feu d’artifice sonorisé et bal gratuit Peyrat-la-Nonière mardi 14 juillet 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Fête Nationale Feu d’artifice sonorisé et bal gratuit
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête nationale Feux d’artifice sonorisé
Bal gratuit avec DJ Francky.
Plateau repas Creusois Réservation repas au 07 71 35 78 36. Restauration rapide frites, sandwichs, crêpes .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Fête Nationale Feu d’artifice sonorisé et bal gratuit
L’événement Etang de Chaux Fête Nationale Feu d’artifice sonorisé et bal gratuit Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine
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