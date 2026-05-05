Etang de Chaux cH@ux les randos ! 3, 5, 8, 15 km Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux cH@ux les randos ! 3, 5, 8, 15 km Peyrat-la-Nonière dimanche 28 juin 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux cH@ux les randos ! 3, 5, 8, 15 km
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Ch@ux les randos ! 3, 5, 8, 15 km… dès 8h30 départ libre, à chacun son
rythme en marchant ou en courant !
Rando guidée de 8.5km à la découverte des poulaillers de pleins champs. Au profit de l’association des Diab’creusois .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Etang de Chaux cH@ux les randos ! 3, 5, 8, 15 km
L’événement Etang de Chaux cH@ux les randos ! 3, 5, 8, 15 km Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine