Etang de Chaux Ouverture du site et de la saison de la pêche Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Ouverture du site et de la saison de la pêche Peyrat-la-Nonière samedi 27 juin 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Ouverture du site et de la saison de la pêche
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Ouverture du site, de la guinguette, des aires de jeux et ses nouveautés !
Lâcher de truites pour la nouvelle saison de pêche
En soirée Feu de la St Jean Animations guinguztte Fondu creusois.
Les Spirit DJ lancent la saison avec tubes d’hier et d’aujourd’hui. .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Ouverture du site et de la saison de la pêche
L’événement Etang de Chaux Ouverture du site et de la saison de la pêche Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine
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