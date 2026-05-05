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Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme Peyrat-la-Nonière mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Etang de Chaux

Ville : 23130 Peyrat-la-Nonière

Département : Creuse

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Mardi 21 juillet
18h 21h
Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau
Bienvenue à la ferme .
Musique avec Clément (chanteur et guitariste)

Mardi 4 août
18h 21h
Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau
Bienvenue à la ferme . Restauration sur place.

Mardi 18 août
18h 21h
Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau
Bienvenue à la ferme . Restauration sur place. Musique avec MinnesotaBird (Folk, Rock, Pop)   .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36  contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme

L’événement Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine

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