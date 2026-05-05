Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Mardi 21 juillet

18h 21h

Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau

Bienvenue à la ferme .

Musique avec Clément (chanteur et guitariste)

Mardi 4 août

18h 21h

Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau

Bienvenue à la ferme . Restauration sur place.

Mardi 18 août

18h 21h

Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau

Bienvenue à la ferme . Restauration sur place. Musique avec MinnesotaBird (Folk, Rock, Pop) .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme

L’événement Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine