Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme Peyrat-la-Nonière mardi 21 juillet 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Mardi 21 juillet
18h 21h
Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau
Bienvenue à la ferme .
Musique avec Clément (chanteur et guitariste)
Mardi 4 août
18h 21h
Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau
Bienvenue à la ferme . Restauration sur place.
Mardi 18 août
18h 21h
Marché semi-nocturne des producteurs de pays du réseau
Bienvenue à la ferme . Restauration sur place. Musique avec MinnesotaBird (Folk, Rock, Pop) .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme
L’événement Etang de Chaux Marchés semi-nocturne des producteurs de pays du réseau Bienvenue à la ferme Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine
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