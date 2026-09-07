État limite : performance par l’artiste Lola Loup, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne

Informations pratiques

État limite : performance par l’artiste Lola Loup Samedi 19 septembre, 16h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine

jauge de 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Assistez à une performance artistique dans le Salon d’honneur du Pavillon Vendôme. État limite met en scène le déploiement de la peau d’un animal fictif par une performeuse, transformant un protocole de conservation de peaux de poisson en une suite de gestes de soin. Par la manipulation de ce déchet agroalimentaire, la performance interroge ce qui persiste de ces restes et perdure dans l’attention portée au vivant.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « email », « value »: « pavillon.vendome@ville-clichy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0147153105 »}]

Performance « État limite » par l’artiste Lola Loup