ETAY AXELROAD / Etay Axelroad x Musée Transitoire Square Michel Caldaguès Paris

Danse

La démarche d’Etay Axelroad, fondée sur l’expérimentation collective et la réécriture des hiérarchies, entre en résonance directe avec la philosophie du Musée Transitoire. Tous deux partagent le refus des catégories fixes : entre art et institution, citoyen et fonctionnaire, corps individuel et corps social.

Pour cette 4ème édition du Musée Transitoire et à l’occasion de la Nuit Blanche, Etay Axelroad propose deux spectacles sur la place du Louvre : Axelroad y déploie une chorégraphie comme un langage déhiérarchisé où les mouvements, en dialogue avec la pierre, les flux de la foule et la topographie politique du lieu, transforment les formes de contrôle en dynamiques de perception et d’écoute.

L’installation A_Men explore la division intérieure née d’une relation amoureuse intense : deux personnalités s’affrontent, interrogeant la capacité du cœur à s’ouvrir et à aimer à nouveau tandis que la performance LED se déploie comme une étude intime sur l’acceptation d’une identité multiple.

Etay Axelroad, né en 1995 en Roumanie, est un chorégraphe, danseur, directeur artistique et enseignant de renommée internationale qui inscrit l’art de la danse comme une pratique essentielle de la création des relations humaines.

Il a notamment travaillé avec la Batsheva Dance Company, la GöteborgsOperans Danskompani, KOR’SIA et S-E-D (Sharon Eyal + Gai Bechar) et depuis 2016, ses propres œuvres sont jouées à travers le monde. Il est également le fondateur de l’Axelroad Movement Methodology, qui, au cours de la dernière décennie, a constitué le fondement de ses créations et de son enseignement.

Commissariat de Romina Shama – Musée Transitoire

Avec le soutien de Kurt, Katalin Dreyer et Luzern.

En partenariat avec Musée Transitoire.

Le Musée Transitoire présente A_Men (27’) et LED (40’) d’Etay Axelaroad

Le samedi 06 juin 2026

de 22h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Square Michel Caldaguès Place du Louvre 75001 Paris

https://www.museetransitoire.com/fr/1124/Ministere-Transitoire



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