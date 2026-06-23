Eté actif accrobranche à Thenon Fontpoutreau Thenon
Eté actif accrobranche à Thenon Fontpoutreau Thenon mercredi 15 juillet 2026.
Thenon
Eté actif accrobranche à Thenon
Fontpoutreau Appel de la Forêt Thenon Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Rendez-vous au parc aventure L’Appel de la Forêt pour une initiation à l’accrobranche, vous pourrez alors profiter des 11 parcours, 150 ateliers et plus de 50 tyorliennes. Espace pique-nique, buvette.
Rendez-vous au parc aventure L’Appel de la Forêt pour une initiation à l’accrobranche, vous pourrez alors profiter des 11 parcours, 150 ateliers et plus de 50 tyorliennes. Espace pique-nique, buvette. (entrée comprise dans l’activité). Min. 4 ans (à 77 ans). Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés. 18 pers. maxi. .
Fontpoutreau Appel de la Forêt Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 40 27
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English : Eté actif accrobranche à Thenon
Join us at the L’Appel de la Forêt adventure park for an introduction to accrobranche, where you can enjoy 11 courses, 150 workshops and over 50 tyorliennes. Picnic area, refreshment bar.
L’événement Eté actif accrobranche à Thenon Thenon a été mis à jour le 2026-06-23 par Vézère Périgord Noir
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