Eté actif accrobranche à Thenon Fontpoutreau Thenon

Thenon

Eté actif accrobranche à Thenon

Fontpoutreau Appel de la Forêt Thenon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Rendez-vous au parc aventure L’Appel de la Forêt pour une initiation à l’accrobranche, vous pourrez alors profiter des 11 parcours, 150 ateliers et plus de 50 tyorliennes. Espace pique-nique, buvette.

Rendez-vous au parc aventure L’Appel de la Forêt pour une initiation à l’accrobranche, vous pourrez alors profiter des 11 parcours, 150 ateliers et plus de 50 tyorliennes. Espace pique-nique, buvette. (entrée comprise dans l’activité). Min. 4 ans (à 77 ans). Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés. 18 pers. maxi. .

Fontpoutreau Appel de la Forêt Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 40 27

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English : Eté actif accrobranche à Thenon

Join us at the L’Appel de la Forêt adventure park for an introduction to accrobranche, where you can enjoy 11 courses, 150 workshops and over 50 tyorliennes. Picnic area, refreshment bar.

L’événement Eté actif accrobranche à Thenon Thenon a été mis à jour le 2026-06-23 par Vézère Périgord Noir