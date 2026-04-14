ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Office de Tourisme Eymet

Eymet

ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne

Office de Tourisme 45 place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Balade nocturne sur le Dropt.

Groupe de 12 personnes maximum.

Âge minimum 8 ans.

Obligation de savoir nager.

Prévoir une lampe frontale si possible.

Réservation et inscription obligatoires! .

Office de Tourisme 45 place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95

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English : ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne

L’événement ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides