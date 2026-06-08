ÉTÉ EN COURTS CINE SOUS LES ETOILES Rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse
ÉTÉ EN COURTS CINE SOUS LES ETOILES Rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse jeudi 9 juillet 2026.
Toulouse
ÉTÉ EN COURTS CINE SOUS LES ETOILES
Rue du Faubourg Bonnefoy JARDIN MICHELET Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:45:00
fin : 2026-07-09 23:15:00
Date(s) :
2026-07-09
Projection organisée par le centre culturel Bonnefoy, en partenariat avec Séquence Court-Métrage.
Au programme, une sélection de courts-métrages autour de l’eau poétiques, engagés et surprenants dont plusieurs films primés. Une parenthèse visuelle et sensible à savourer au fil des vagues.
Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .
Rue du Faubourg Bonnefoy JARDIN MICHELET Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Screening organized by the Bonnefoy cultural center, in partnership with Séquence Court-Métrage.
L’événement ÉTÉ EN COURTS CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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