ÉTÉ EN COURTS CINE SOUS LES ETOILES Rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse jeudi 9 juillet 2026.

Toulouse

ÉTÉ EN COURTS CINE SOUS LES ETOILES

Rue du Faubourg Bonnefoy JARDIN MICHELET Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:45:00

fin : 2026-07-09 23:15:00

Date(s) :

2026-07-09

Projection organisée par le centre culturel Bonnefoy, en partenariat avec Séquence Court-Métrage.

Au programme, une sélection de courts-métrages autour de l’eau poétiques, engagés et surprenants dont plusieurs films primés. Une parenthèse visuelle et sensible à savourer au fil des vagues.

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

Rue du Faubourg Bonnefoy JARDIN MICHELET Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening organized by the Bonnefoy cultural center, in partnership with Séquence Court-Métrage.

L’événement ÉTÉ EN COURTS CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE