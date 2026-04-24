« Eternelle Notre-Dame », recital orgue – Vincent DUBOIS, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

« Eternelle Notre-Dame », recital orgue – Vincent DUBOIS Vendredi 12 juin, 20h00 Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Billetterie : de 12 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Dans le cadre de la 26e édition du Lille Piano(s) Festival, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille est heureuse d’accueillir Vincent DUBOIS pour un concert sur le Grand-orgue.

Organiste titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris depuis janvier 2016 aux côtés de Philippe Lefèbvre et Olivier Latry, Vincent Dubois est reconnu à l’international pour ses enregistrements d’œuvres de Bach, Liszt, Franck Vierne et Thierry Escaich. Salué par The American Organist comme étant un musicien témoignant d’«une passion consommée et une virtuosité à couper le souffle tout en gardant un contrôle technique absolu», Vincent Dubois s’installe à la tribune de l’orgue de la cathédrale de la Treille et rend hommage aux grands organistes du passé. Sur un instrument qu’il connait bien, l’ancien orgue du mythique studio 104 la Maison de la Radio et de la Musique, Vincent Dubois nous fait également entendre son talent d’improvisateur et d’arrangeur, la marque des grands organistes !

• Johann Sebastian BACH Toccata et fugue en ré mineur, BWV 565.

• César FRANCK 1er Choral en mi majeur

• Louis VIERNE Feux follets

• Louis VIERNE Carillon de Westminster

• Sergueï RACHMANINOFF Prélude en ut dièse mineur op.3 no 2 (transcription Louis Vierne)

• Maurice RAVEL Rigaudon, Menuet, Toccata – extraits du Tombeau de Couperin (transcriptions Vincent DUBOIS)

• Thierry ESCAICH Vers l’Espérance (extrait des 3 poèmes)

• Improvisation

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://onlille.notre-billetterie.com/billets?&kld=festi26&site=lpf&spec=1853 »}]

Dans le cadre de la 26e édition du Lille Piano(s) Festival, la Cathédrale est heureuse d’accueillir Vincent DUBOIS pour un récital d’orgue.

M.A JOERGER