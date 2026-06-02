Eternellement Manga Place Champollion Istres

Istres

Eternellement Manga

Du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026 de 10h à 18h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Le grand rendez-vous de la pop culture japonaise et du manga revient à la Halle Polyvalente d’Istres. Au programme animations, expositions, concours, cosplay, découvertes culinaires et rencontres avec des invités autour de la culture asiatique.

Au programme plus de stands, une scène centrale, un espace extérieur aménagé… tout est pensé pour accueillir un public toujours plus nombreux !



Ce rendez-vous incontournable consacré à l’univers manga et à la culture asiatique réunira tous les temps forts qui ont fait son succès



– Jeux vidéo

– Défilé cosplay

– Arts martiaux

– Dessin

– Retrogaming

– Boutiques

– Animations sur scène

– Jeux de plateau

et bien d’autres surprises !



Une expérience unique, immersive et festive vous attend, pour les petits comme les grands.



Restauration sur place dès 10h00. .

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Festival Éternellement Manga 2024, dedicated to the world of manga and Asian culture, at Istres’ multi-purpose hall!

L’événement Eternellement Manga Istres a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme d’Istres