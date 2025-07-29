Etienne Dupuis Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement
Etienne Dupuis Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement mercredi 13 mai 2026.
Etienne Dupuis
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13
2026-05-13
Un artiste lyrique parmi les plus belles voix de notre temps la star mondiale Étienne Dupuis. La promesse d’une soirée flamboyante, pleine de fougue et de vie !
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com
English : Etienne Dupuis
The world-renowned Étienne Dupuis is one of the most outstanding voices of our time. Enjoy a dazzling evening, full of spirit and life !
