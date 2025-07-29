Etienne Dupuis Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Etienne Dupuis

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Un artiste lyrique parmi les plus belles voix de notre temps la star mondiale Étienne Dupuis. La promesse d’une soirée flamboyante, pleine de fougue et de vie !

.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Etienne Dupuis

The world-renowned Étienne Dupuis is one of the most outstanding voices of our time. Enjoy a dazzling evening, full of spirit and life !

L’événement Etienne Dupuis Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-29 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme