Moby-Dick Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Moby-Dick

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-06

Quand une épique chasse à la baleine blanche, celle du roman Moby-Dick de Melville, prend vie dans un concert-fiction mêlant déferlement orchestral, bruitages et narration haletante.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English : Moby-Dick

The epic hunt for the white whale from Melville’s Moby-Dick comes to life in a concert-fiction fusing orchestral waves, sound effects, and gripping narration.

