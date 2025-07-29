Moby-Dick Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement
Moby-Dick Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement mercredi 6 mai 2026.
Moby-Dick
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-06
Quand une épique chasse à la baleine blanche, celle du roman Moby-Dick de Melville, prend vie dans un concert-fiction mêlant déferlement orchestral, bruitages et narration haletante.
.
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moby-Dick
The epic hunt for the white whale from Melville’s Moby-Dick comes to life in a concert-fiction fusing orchestral waves, sound effects, and gripping narration.
L’événement Moby-Dick Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-29 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme