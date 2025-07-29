Sophia Liu Piano à Lyon Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement
Sophia Liu Piano à Lyon Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement lundi 11 mai 2026.
Sophia Liu Piano à Lyon
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 20:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Prodige de moins de 20 ans, la pianiste Sophia Liu revient à Lyon, cette fois-ci sur la grande scène de l’Opéra la découverte d’une artiste époustouflante et inspirante !
.
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sophia Liu Piano à Lyon
An under-20 prodigy, pianist Sophia Liu returns to the Lyon Opera this time on the main stage. Discover a stunning and inspiring artist !
L’événement Sophia Liu Piano à Lyon Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-29 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme