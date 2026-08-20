ETIENNE JAUMET + OONAGH HAINES, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

ETIENNE JAUMET

+ OONAGH HAINES Jeudi 19 novembre, 20h00 L’INCONNUE Gironde

prévente : 12€ (hors frais de location)

sur place : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:59:00+01:00

ETIENNE JAUMET

Musicien, compositeur et explorateur sonore, Étienne Jaumet ( Zombie Zombie) trace depuis des années un chemin singulier entre saxophone, synthétiseurs analogiques et musique électronique. À la croisée de l’expérimentation, de la transe et de l’improvisation, il invente des paysages sonores aussi captivants qu’inattendus.

OONAGH HAINES

Entre musique électronique, performance et fiction, Oonagh Haines construit un univers aussi déroutant qu’attachant. Ses compositions naviguent entre pulsations club, mélodies fragiles et voix multiples, dans une atmosphère tour à tour sombre, drôle et délicieusement étrange.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/etienne-jaumet-oonagh-haines/ »}]

musiques électroniques