Etienne Mbappé & The Prophets Le Baiser Salé Paris

Etienne Mbappé a une basse, une voix, et il a vu du pays. Les lieux traversés, les gens croisés, les couleurs, les saveurs, la joie et parfois la douleur — tout ça finit dans la musique. Autour de lui, il a réuni six musiciens qui lui ressemblent : Arno de Casanove à la trompette, Darius Moglia et Balthazar Naturel aux saxophones, Anthony Jambon à la guitare, Brice Essomba au piano et aux claviers, Nicolas Viccaro à la batterie. Sept voix qui s’écoutent, se cherchent, se trouvent.

The Prophets, c’est ce projet-là chaleureux, sincère, sans frontières. Une lueur d’espoir portée par une musique vivante et sans frontières.

Un projet sincère, chaleureux et tourné vers l’avenir, où les sons, les cultures et les émotions se rencontrent pour ouvrir de nouveaux horizons

Etienne Mbappé et six complices réunissent leurs cultures et leurs routes pour une soirée de jazz sans frontières au Baiser Salé.

Le jeudi 23 juillet 2026

de 21h00 à 22h30

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 22 juillet 2026

de 21h00 à 22h30

Le mercredi 22 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00;2026-07-22T21:00:00+02:00_2026-07-22T22:30:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T20:30:00+02:00;2026-07-23T21:00:00+02:00_2026-07-23T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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