Etonnant voyage chez les champignons (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Etonnant voyage chez les champignons (43) Samedi 17 octobre, 14h00 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Sur réservation / 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Chavaniac-Lafayette (43)

17 octobre 2026 / 14h – 16h30

Les champignons, aussi appelés mycètes, constituent un règne bien distinct de celui des plantes et de celui des animaux. Autrefois mal connus, ils nous dévoilent peu à peu leurs secrets et leur mode de vie incroyable ! Au gré d’une petite déambulation aux alentours du Conservatoire botanique, vous découvrirez les spécificités de ce règne étonnant, vous apprendrez à observer les champignons de manière plus précise et vous vous initierez à la détermination de quelques grandes familles. Vous découvrirez aussi le rôle fondamental que les mycètes jouent dans les écosystèmes et les relations que nous, humains, avons tissé depuis très longtemps avec eux. Un voyage dans un autre univers !

Durée : 2h30 environ