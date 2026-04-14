Etonnant voyage chez les champignons (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
Etonnant voyage chez les champignons (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette samedi 17 octobre 2026.
Etonnant voyage chez les champignons (43) Samedi 17 octobre, 14h00 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire
Sur réservation / 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Chavaniac-Lafayette (43)
17 octobre 2026 / 14h – 16h30
Les champignons, aussi appelés mycètes, constituent un règne bien distinct de celui des plantes et de celui des animaux. Autrefois mal connus, ils nous dévoilent peu à peu leurs secrets et leur mode de vie incroyable ! Au gré d’une petite déambulation aux alentours du Conservatoire botanique, vous découvrirez les spécificités de ce règne étonnant, vous apprendrez à observer les champignons de manière plus précise et vous vous initierez à la détermination de quelques grandes familles. Vous découvrirez aussi le rôle fondamental que les mycètes jouent dans les écosystèmes et les relations que nous, humains, avons tissé depuis très longtemps avec eux. Un voyage dans un autre univers !
Durée : 2h30 environ
Tout public
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central. Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans. RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 16/10 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles… Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda L.Clanet
Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,
du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.
Une plongée dans le monde incroyable des mycètes !
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.
Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 16/10 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda
Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…
Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda
L.Clanet