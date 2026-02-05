Etonnant voyage chez les champignons | CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

Etonnant voyage chez les champignons | CBN

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Au grè d’une petite déambulation, vous découvrirer les spécificités de ce règne étonnant, vous apprendrez à observer les champignons de manière plus précise et vous vous initierez à la détermination de quelques grandes familles.

.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As you wander around, you’ll discover the specific features of this astonishing kingdom, learn how to observe mushrooms more accurately and learn how to identify some of the major families.

L’événement Etonnant voyage chez les champignons | CBN Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-02-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier