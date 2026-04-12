« Être en création : Récit(s) des Dames à la capuche », Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

« Être en création : Récit(s) des Dames à la capuche » Samedi 21 novembre, 15h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Les ÊTRES EN CRÉATION sont gratuits — une adhésion obligatoire (à partir d’1€) à l’association C.R.C pour la saison 2026–2027 est demandée à chaque participant et participante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T15:30:00+01:00 – 2026-11-21T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T15:30:00+01:00 – 2026-11-21T18:30:00+01:00

Dans un dialogue bienveillant avec une équipe artistique de la saison, les ÊTRES EN CRÉATION sont l’opportunité pour toutes et tous, débutants ou non, curieux, amateurs et professionnels de se mettre en mouvement et en jeu. Chaque équipe propose une immersion dans un processus de création et invite participant et participante à vivre une expérience artistique au plateau. Les ateliers de création d’une douzaine d’heures donnent lieu à une restitution sur scène venant clore ce temps de rencontre et de partage.

Récit(s) des Dames à la capuche – avec Marie Heck Mosser | SARAHKONNOR

Consacré à l’écriture et à la choralité, cet ÊTRES EN CRÉATION proposé par Marie Heck Mosser s’adresse à celles et ceux qui désirent déterrer leur lieu à soi —non-normatif, expérimenter le spoken word dans un geste générateur de mise en récit, de transformation du corps et de (re)naissance.

En concordance avec l’exposition “Maternités, archéologie de la figure maternelle” au Chronographe à Rezé, l’artiste invite les participants et participantes (enceint.e.s bienvenu.e.s !) à se nourrir des œuvres de l’exposition lors de la première séance au musée avant de passer à la mise en récit au Théâtre Francine Vasse.

Déroulé :

15h30 : arrivée des participants au Chronographe

arrivée des participants au Chronographe 16h : visite guidée de l’exposition Maternités. Durée : 1h environ

visite guidée de l’exposition Maternités. Durée : 1h environ 17h : échanges avec l’artiste

échanges avec l’artiste 18h30 : fin de cette première séance

L’ouverture des inscriptions se déroule dès le 30 juin 2026.

La confirmation de participation est envoyée un mois avant le début de l’ÊTRES EN CRÉATION.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

En lien avec “Maternités”, l’artiste invite les participants et participantes à se nourrir de l’exposition lors de cette première séance avant de passer à la mise en récit au Théâtre Francine Vasse.

@SARAHKONNOR