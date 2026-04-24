ÊTRE ICI | MAINTENANT | PARTOUT, KIKI SMITH Montpellier

Montpellier

ÊTRE ICI | MAINTENANT | PARTOUT, KIKI SMITH

13 Rue de la République Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-06-13

Cet été, le MO.CO. offre ses espaces à la grande artiste américaine Kiki Smith. Après avoir accueilli d’autres figures féminines majeures de l’art contemporain telles que Berlinde De Bruyckere, Huma Bhabha et Françoise Pétrovitch, nous célébrerons une création aux pratiques diverses, centrée autour de la question de l’être au monde corps social, spirituel, animal et céleste.

Cet été, le MO.CO. offre ses espaces à la grande artiste américaine Kiki Smith. Après avoir accueilli d’autres figures féminines majeures de l’art contemporain telles que Berlinde De Bruyckere, Huma Bhabha et Françoise Pétrovitch, nous célébrerons une création aux pratiques diverses, centrée autour de la question de l’être au monde corps social, spirituel, animal et céleste.

Kiki Smith, artiste américaine née en Allemagne en 1954, développe depuis les années 1980 une pratique multidisciplinaire, mêlant sculptures, gravures, photographies, dessins, livres, tapisseries et objets divers. L’une des caractéristiques de ses œuvres est l’expérimentation par la diversité et le refus de toute forme de hiérarchie. Un sujet central reste le corps humain, souvent féminin, son anatomie, son empreinte, sa relation au vivant. Parfois inquiétant, altéré ou fragmenté, il apparaît aussi apaisé, rassembleur et point de rencontre d’énergies.

L’exposition, conçue en étroite collaboration avec l’artiste, rassemblera plus d’une centaine d’œuvres, couvrant une grande diversité de mediums et techniques, sur plus d’une quarantaine d’années de production. Elle explorera, sur la totalité des espaces qui s’étendent sur près de 1500 m2 répartis sur trois étages, la mise en relation des différents aspects de son travail à travers un récit centré sur le corps. À la fois ensemble complexe d’organes, maintenus ensemble sous la peau, il est également le signe de notre identité sociale, habillé et accessoirisé. Il constitue aussi le siège de notre animalité, de notre lien avec la nature et d’une spiritualité diffuse.

Un catalogue bilingue, richement illustré, sera également publié en français et en anglais. Le design graphique a été confié à Atelier Tout va bien. Il sera accompagné de courts textes pluridisciplinaires commandés pour l’occasion.

Du 13 juin au 11 octobre 2026

Vernissage samedi 13 juin 2026 à 12h au MO.CO. .

13 Rue de la République Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 58 28 00

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English :

This summer, MO.CO. offers its spaces to the great American artist Kiki Smith. After having welcomed other major female figures in contemporary art such as Berlinde De Bruyckere, Huma Bhabha and Françoise Pétrovitch, we will be celebrating a creation with diverse practices, centered around the question of being in the world social, spiritual, animal and celestial bodies.

L’événement ÊTRE ICI | MAINTENANT | PARTOUT, KIKI SMITH Montpellier a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER