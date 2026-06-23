Être Surya • Spectacle de Lucie Hanoy La Maison des Métallos Paris

Madie a 13 ans. Elle rêve de voltige sur la glace, de paillettes et de liberté. Mais au collège, on se moque : on la dit « trop lourde » pour voler. Alors, pour trouver la force d’affirmer sa légitimité, elle s’inspire du parcours de son idole, Surya Bonaly – championne de patinage artistique et symbole de résistance face aux normes sociales et aux discriminations raciales.

Lucie Hanoy fait dialoguer leurs deux parcours – celui d’une petite fille qui cherche sa place et celui d’une sportive accomplie qui refuse de se plier aux règles – pour explorer cet âge charnière où l’on quitte l’enfance pour l’adolescence, en quête d’identité et de modèles. Leurs histoires nous parlent aussi de passion, de body à paillettes, de puissance, de stars et de backflip.

Autour du spectacle

Bord plateau (JEU. 04 FÉV. à l’issue de la représentation) Échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Atelier parents/enfants : fabriquer sa marionnette (SAM. 06 FÉV.｜11h—13h) Durée 2h

Pour les enfant à partir de 8 ans et leurs parents

Tarif 10€

Réservation conseillée



Un atelier ludique et accessible pour découvrir l’univers des marionnettes de type « muppets » en fabriquant votre propre personnage, avec Lucie Hanoy et la compagnie Big Up.



À partir d’une technique simple utilisant principalement du papier kraft, vous apprenez à construire votre propre marionnette avant de lui donner vie grâce à des exercices de manipulation, de jeu et d’expression. Vous expérimentez pas à pas la relation entre la forme, le geste et la personnalité du personnage que vous inventez. Aucun prérequis n’est nécessaire : l’atelier est pensé pour être ouvert à toutes et tous, quel que soit votre niveau. À la fin de la séance, vous repartez avec votre marionnette et avec les bases pour continuer à la faire vivre chez vous. Un souvenir ludique et créatif à emporter, idéal pour prolonger le jeu et l’imagination à la maison ou partager ces moments avec famille et amis.

Arpentage de « Renversante » de Florence Hinckel (SAM. 6 FÉV. 2027｜14h—17h) En partenariat avec Peuple & Culture

Durée 3h

Tarif 8€

Réservation conseillée La Maison des Métallos, en partenariat avec Peuple & Culture, vous invite à un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage Renversante de Florence Hinckel. Tout va bien pour Léa ! À l’école, elle aime jouer au foot dans la cour avec ses amies. Elle est naturellement douée en maths, comme le sont souvent les filles. Elle sait déjà qu’elle est promise à une brillante carrière, de chirurgienne, huissière ou, pourquoi pas, ministresse ! Quel que soit son choix, elle n’aura pas à s’occuper de ses enfants, puisque c’est leur père qui s’en chargera. Les hommes sont naturellement faits pour ça, non ? « C’est comme ça ! On n’y peut rien ! » a tendance à penser Léa. Mais son père et son frère, Tom, vont la pousser à remettre en question l’ordre établi… L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage. Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour un moment de partage convivial.

Visite tactile du plateau (SAM. 06 FÉV.｜16h) Explorez le décor et l’univers du spectacle grâce à une visite tactile du plateau, spécialement pensée pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Échauffement des spectateur·ices (SAM. 06 FÉV.｜16h15) Prenez un moment pour vous en amont du spectacle, un temps de transition entre votre quotidien et la salle de spectacle. Accompagné·es par Marine Désessard, partagez quelques mouvements, respirations, mots ou regards complices pour lâcher prise et mieux accueillir le spectacle.

Avec « Être Surya », Lucie Hanoy signe un récit initiatique joyeux et politique qui questionne les injonctions faites au corps, aux normes et au dépassement de soi. Un hommage à la puissance des rêves d’enfants et à celles et ceux qui osent être elleux-mêmes, malgré tout.

Du mercredi 03 février 2027 au samedi 06 février 2027 :

samedi

de 17h00 à 18h00

mercredi

de 15h00 à 16h00

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif plein｜15€

Tarif réduit 1｜10€

Tarif réduit 2｜5€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-03T16:00:00+01:00

fin : 2027-02-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-03T15:00:00+02:00_2027-02-03T16:00:00+02:00;2027-02-04T19:00:00+02:00_2027-02-04T20:00:00+02:00;2027-02-05T19:00:00+02:00_2027-02-05T20:00:00+02:00;2027-02-06T17:00:00+02:00_2027-02-06T18:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-lucie-hanoy-etre-surya +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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