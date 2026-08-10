ÊTRE VIVANT THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

Informations pratiques

Pibrac

ÊTRE VIVANT

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 15:00:00

fin : 2027-04-24 16:00:00

Date(s) :

2027-04-24

Au lever du jour, une cabane nomade est arrivée sur le plateau du théâtre.

Librement inspirée du Château ambulant (de Miyazaki), cette drôle de maison qui semble s’animer toute seule est le lieu d’habitation de Fourmi et de ses oiseaux-amies de voyage.

Des poules (des vraies), avec chacune sa personnalité́, entrent en scène.

Fourmi, clowne, est là pour les accompagner et faire en sorte que tout se passe bien pour qu’elles puissent rencontrer le public et délivrer leur message.

Elles ont quelque chose d’essentiel à partager, Fourmi en est convaincue.

Elle ne sait pas comment cela va se manifester, et elle ne sait pas à quel moment.

Mais ce qui est sûr, c’est que cela va arriver d’un instant à l’autre.

Fourmi est en lien sensible et permanent avec elles.

L’attention que requiert le vivant en public est un véritable exercice d’équilibre…

Elle trouve alors naturellement des espaces de parole pour nous raconter son histoire et partager avec les poules des moments de vie quotidienne et de jeux.

Elle dialogue avec elles et leur donne la parole, pour questionner notre monde, tout en questionnant le leur et le regard que nous leur portons.

Au détour des voix des poules s’ouvre un espace sonore intriguant, méconnu, qui nous permet aussi de découvrir leurs étrangetés et leurs origines ancestrales…

Aux antipodes du dressage habituel, en s’adaptant à leurs rythmes et à leurs envies, la clowne donne une place à part entière à ces animaux de basse-cour bien souvent mal considères.

L’imprévisibilité́ poétique des poules est étonnante.

Le vivant s’épanouit sur le plateau, avec toutes ses maladresses, ses imperfections, ses inconnues, qui convoquent le rire, et l’entonnement de l’enfance.

A leur coté́, Fourmi est porteuse de parole, elle fait le lien entre ce monde humain et ce monde animal, entre le plateau et le public.

Par sa sensibilité́, elle témoigne de ce lien d’affection, de leurs chemins respectifs qui se croisent et font écho au monde actuel.

Une façon de porter un regard d’égalité́, loin des préjugés, à tous ces petits êtres qui nous touchent, nous surprennent, nous questionnent (et auxquels nous ne prêtons pas forcement attention). 13 .

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11

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English :

At daybreak, a nomadic hut appeared on the theater stage.

L’événement ÊTRE VIVANT Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE