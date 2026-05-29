Eugène Onéguine Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Composé à l’origine pour les élèves du Conservatoire de Moscou, cet ouvrage majeur du répertoire russe offre une richesse musicale et dramatique idéale pour la formation des jeunes chanteurs. En choisissant d’en présenter les moments les plus saillants, Yves Coudray et Leonid Karev ont souhaité offrir aux étudiants une immersion dans le « grand répertoire », tout en mettant en valeur leur talent et leur sensibilité artistique.

Ce projet est placé sous la direction musicale de Leonid Karev, pianiste accompagnateur et spécialiste de la langue et de la culture russes, dont l’expertise linguistique apportera une profondeur précieuse à cette interprétation.

Avec la participation de la classe d’art lyrique, ces représentations promettent de faire résonner toute la poésie, la passion et la mélancolie de l’œuvre de Tchaïkovski dans l’écrin acoustique de notre auditorium.

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger a le plaisir de vous convier à deux représentations exceptionnelles consacrées à l’univers lyrique de Piotr Ilitch Tchaïkovski, à travers une sélection de scènes emblématiques de son opéra en trois actes, Eugène Onéguine.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 20h30

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



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