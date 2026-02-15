Eurobirdwatch Journée européenne de la migration à Besançon Besançon
Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Accompagnés d’ornithologues, venez suivre le comptage des oiseaux en migration depuis les hauteurs de Besançon. L’occasion d’apprendre à reconnaître les différentes espèces en vol !
RDV au parking du belvédère de la chapelle des Buis à Besançon. Horaires de permanences précisés après inscription via gl.audeux@lpo.fr ou auprès de Michaël Bouillard au 06 31 95 06 76. Prévoir vêtements adaptés à la météo et au vent et si possible des jumelles ou une longue-vue. .
Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 95 06 76 gl.audeux@lpo.fr
