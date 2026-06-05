Europe Festival 2026 Saint-Quentin
Europe Festival 2026 Saint-Quentin dimanche 7 juin 2026.
Saint-Quentin
Europe Festival 2026
Rue Laplace Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Saint-Quent’Events vous invite à découvrir l’Europe Festival 2026 le dimanche 7 juin !
Une journée de concerts, brocantes et autres animations rien que pour vous !
Rendez-vous rue Laplace et Henri Barbusse.
Informations et inscriptions au 07 82 88 96 30 ou 06 27 95 19 18.
Saint-Quent’Events vous invite à découvrir l’Europe Festival 2026 le dimanche 7 juin !
Une journée de concerts, brocantes et autres animations rien que pour vous !
Rendez-vous rue Laplace et Henri Barbusse.
Informations et inscriptions au 07 82 88 96 30 ou 06 27 95 19 18. .
Rue Laplace Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 27 95 19 18
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English :
Saint-Quent’Events invites you to discover the Europe Festival 2026 on Sunday June 7!
A day of concerts, flea markets and other entertainment just for you!
See you on rue Laplace and Henri Barbusse.
Information and registration on 07 82 88 96 30 or 06 27 95 19 18.
L’événement Europe Festival 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Saint-Quentinois
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