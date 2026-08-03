EVA OLLIKAINEN / BEATRICE RANA HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

EVA OLLIKAINEN / BEATRICE RANA

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Bien que dans des styles très différents, Brahms et Lutosławki ont tous les deux su enrichir leurs œuvres grâce à la musique folklorique.

L’auteur des Danses hongroises instille une petite touche tzigane à son ambitieux Concerto pour piano n°2, marquant à bien d’autres points de vue. Quant à Lutosławski, il choisit des mélodies polonaises comme trame qu’il tisse à sa façon dans le Concerto pour orchestre. Les deux compositeurs correspondent aux répertoires favoris des artistes invitées pour ce concert Eva Ollikainen se passionne pour la musique de notre temps, tandis que Beatrice Rana, familière de Brahms qu’elle joue aussi en récital, tenait à donner cette pièce pour sa première prestation auprès de l’Orchestre du Capitole. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

Although their styles are very different, both Brahms and Lutosławski were able to enrich their works through folk music.

L’événement EVA OLLIKAINEN / BEATRICE RANA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE