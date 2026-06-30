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Eva Slongo & Jimmy Grant, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

dimanche 6 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Eva Slongo & Jimmy Grant, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 16€ à 19€<br>Tarif sur place : 19€ à 22€</p>

Eva Slongo et Jimmy Grant forment un duo nomade dont l’harmonie entre le violon et la guitare offre une interprétation sincère et dynamique du jazz manouche. Leur musique est une véritable carte postale sonore, influencée par l’héritage de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, les couleurs vibrantes de l’Europe de l’Est et l’élégance du jazz vocal. Leur collaboration est avant tout un voyage qui fusionne tradition et modernité, toujours portée par une simplicité communicative.

Le duo se distingue par l’intégration subtile du chant. Eva Slongo enrichit leur répertoire par le scat et l’improvisation vocale, rappelant l’approche singulière de George Benson : elle n’hésite pas à chanter tout en jouant du violon. Leur répertoire comprend des standards, compositions originales, chansons et morceaux du répertoire de musique classique réinventés en jazz manouche.

Line-up : Eva Slongo : violon, voix ; James Grant : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Eva Slongo et Jimmy Grant, duo nomade, fusionnent tradition et modernité avec une harmonie captivante entre violon et guitare, rendant hommage à Django Reinhardt.
Le dimanche 06 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 06 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€
Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T15:00:00+02:00_2026-09-06T16:00:00+02:00;2026-09-06T17:00:00+02:00_2026-09-06T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/eva-slongo-jimmy-grant contact@38riv.com


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