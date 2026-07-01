Evasion « tire sa révérence », Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Evasion « tire sa révérence » Mardi 11 mai 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-11T20:00:00+02:00 – 2027-05-11T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-11T20:00:00+02:00 – 2027-05-11T21:30:00+02:00

Invités : Michèle Bernard, Fred Radix, La Mal Coiffée, Anne Sila, Hervé Peyrard, Mèche, Benoit Barret et le choeur Grain d’phonie

Du premier concert dans le quartier de la Monnaie à Romans en 1989 à aujourd’hui, le groupe Évasion est, et restera, une aventure humaine et artistique hors du commun ! L’aventure de six, puis de cinq femmes rassemblées autour des valeurs humanistes universelles. Cinq voix unies qui se révèlent dans la richesse du chant polyphonique, pour chanter les révoltes, les combats féministes, l’implacable nécessité de tolérance et de paix, la liberté.

À leur actif, près de 2500 concerts et 9 albums. Or, il fallait bien que cela arrive un jour : le dernier concert. Celui qui refermera la porte sur près de 40 ans de carrière. Alors quoi de plus naturel que de célébrer cet événement au Train Théâtre, ce lieu qui a vu naitre et grandir Évasion.

Un concert exceptionnel et unique, fait sur mesure et cousu de fil d’or, dans lequel Gwénaëlle, Soraya, Anne Marie, Talia et Laurence chanteront les morceaux qui ont façonné l’histoire de leur groupe.

Entourées d’une jolie bande d’artistes de ceux et de celles qui ont fait ce qu’elles sont devenues, cette soirée prendra l’allure d’une grande fête, généreuse, simple et sincère.

À leur image. Ce soir‑là, elles ne diront pas seulement au revoir, mais surtout merci !

Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, Anne Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi : chant

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson musique

Jean Delmarty