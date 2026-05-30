Informations pratiques

Montpellier

ÉVEIL DES SENS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02 2027-01-13

Le plaisir de découvrir avec les tout-petits !

Un moment chaleureux pendant lequel les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs familles (grands frères/sœurs bienvenus) viennent découvrir le plaisir des mots, des images et des sons, mais aussi bouger, toucher, goûter, sentir….

Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : ÉVEIL DES SENS

The pleasure of discovering with toddlers!

L’événement ÉVEIL DES SENS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES