ÉVEIL DES SENS Montpellier
mercredi 7 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ÉVEIL DES SENS
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02 2027-01-13
Le plaisir de découvrir avec les tout-petits !
Un moment chaleureux pendant lequel les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs familles (grands frères/sœurs bienvenus) viennent découvrir le plaisir des mots, des images et des sons, mais aussi bouger, toucher, goûter, sentir….
Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : ÉVEIL DES SENS
The pleasure of discovering with toddlers!
L’événement ÉVEIL DES SENS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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