Eveil musical avec Davy, janvier à juin 2026, (dès 16 mois) Kocoon Family Conches-en-Ouche

Kocoon Family 1 route de Sainte-Marguerite Conches-en-Ouche Eure
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-04-04 11:00:00
2026-01-24 2026-03-14 2026-04-04 2026-05-30 2026-06-13
Eveil musical avec Davy
Le samedi de 10h30 à 11h
24 janvier
14 mars
04 avril
30 mai
13 juin
9,50 € enfant (dès 16 mois)
Gratuit adulte accompagnant
Plus d’infos www.kocoonfamily.com .
Kocoon Family 1 route de Sainte-Marguerite Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 7 61 38 53 95
