Eveil musical avec Davy, janvier à juin 2026, (dès 16 mois) Kocoon Family Conches-en-Ouche

Eveil musical avec Davy, janvier à juin 2026, (dès 16 mois) Kocoon Family Conches-en-Ouche samedi 24 janvier 2026.

Eveil musical avec Davy, janvier à juin 2026, (dès 16 mois)

Kocoon Family 1 route de Sainte-Marguerite Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-04-04 11:00:00

Date(s) :
2026-01-24 2026-03-14 2026-04-04 2026-05-30 2026-06-13

Eveil musical avec Davy

Le samedi de 10h30 à 11h
24 janvier
14 mars
04 avril
30 mai
13 juin

9,50 € enfant (dès 16 mois)
Gratuit adulte accompagnant

Plus d’infos www.kocoonfamily.com   .

Kocoon Family 1 route de Sainte-Marguerite Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 7 61 38 53 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eveil musical avec Davy, janvier à juin 2026, (dès 16 mois)

L’événement Eveil musical avec Davy, janvier à juin 2026, (dès 16 mois) Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Pays de Conches