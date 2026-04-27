Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 16 mai 2026.
Labouheyre
Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans)
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 11:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Retrouvez Pollyanna, ses personnages, décors, comptines et poésies le temps d’une parenthèse où les petits pourront s’approcher, découvrir et explorer.
(10h30>11h30, 3mois>6ans, sur inscription)
Éveil musical avec Pollyanna
Retrouvez Pollyanna, ses personnages, décors, comptines et poésies le temps d’une parenthèse où les petits pourront s’approcher, découvrir et explorer. Les séances avec Pollyanna sont un lieu de partage, d’échanges de paroles avec l’enfant, un temps de plaisir, d’émotions, une occasion de découvrir le tout petit autrement.
(10h30>11h30, 3mois>6ans, sur inscription) .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans)
Join Pollyanna, her characters, settings, nursery rhymes and poems for a moment of discovery and exploration.
(10:30am>11:30am, 3months>6years, registration required)
L’événement Eveil musical avec Pollyanna (3mois>6ans) Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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