Eveil musical Chansons, comptines et jeux de doigts Lille

Eveil musical Chansons, comptines et jeux de doigts

18 rue Bourjembois Lille Nord

Début : 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18 11:00:00

2026-03-18

Chansons comptines et jeux de doigts

Eveil musical accompagné au ukulélé, à la clarinette, au tambourin et petits instruments de percussions.

Par les musiciens intervenants du conservatoire de Lille pour la semaine de la petite enfance 2026.

Autour d’albums Jeunesse de la bibliothèque, à emprunter sans modération!

18 rue Bourjembois Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 55 14

English :

Songs, rhymes and fingerplays

Musical awakening accompanied by ukulele, clarinet, tambourine and small percussion instruments.

By musicians from the Lille Conservatory for the 2026 Early Years Week.

Around children’s books from the library, to borrow without moderation!

