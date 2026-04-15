Crée ton affiche en linogravure, Théâtre de la Verrière, Lille

Crée ton affiche en linogravure 16 et 17 avril Théâtre de la Verrière Nord

75€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T09:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Le stage Crée ton affiche en linogravure!, est reporté aux vacances de printemps : les jeudi 16 et vendredi 17 avril de 9h30 à 16h30.

La Verrière propose, à nouveau, un stage de rencontres et de pratiques artistiques pour créer collectivement une petite série d’affiches en linogravure annonçant la programmation à venir !

Venez partager l’univers et les pratiques de la plasticienne Perrine Saupé où se mêlent gravure, collage et même quelquefois couture..!

Atelier accessible aux petit·es et aux grand·es dès 6 ans (enfants jusqu’à 10 ans obligatoirement accompagnés durant

toute la durée de l’atelier).

Sur réservation à cecileruquier.verriere@gmail.com

→ Tarif : 75 € le stage.

→ Renseignements et inscriptions : cecileruquier.verriere@gmail.com

Théâtre de la Verrière 28 rue alphonse mercier 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cecileruquier.verriere@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:cecileruquier.verriere@gmail.com »}]

La Verrière propose, à nouveau, un stage de rencontres et de pratiques artistiques pour créer collectivement une petite série d’affiches en linogravure annonçant la programmation à venir !