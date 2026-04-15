Crée ton affiche en linogravure, Théâtre de la Verrière, Lille
Crée ton affiche en linogravure, Théâtre de la Verrière, Lille jeudi 16 avril 2026.
Crée ton affiche en linogravure 16 et 17 avril Théâtre de la Verrière Nord
75€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T09:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00
Le stage Crée ton affiche en linogravure!, est reporté aux vacances de printemps : les jeudi 16 et vendredi 17 avril de 9h30 à 16h30.
La Verrière propose, à nouveau, un stage de rencontres et de pratiques artistiques pour créer collectivement une petite série d’affiches en linogravure annonçant la programmation à venir !
Venez partager l’univers et les pratiques de la plasticienne Perrine Saupé où se mêlent gravure, collage et même quelquefois couture..!
Atelier accessible aux petit·es et aux grand·es dès 6 ans (enfants jusqu’à 10 ans obligatoirement accompagnés durant
toute la durée de l’atelier).
Sur réservation à cecileruquier.verriere@gmail.com
→ Tarif : 75 € le stage.
→ Renseignements et inscriptions : cecileruquier.verriere@gmail.com
Théâtre de la Verrière 28 rue alphonse mercier 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cecileruquier.verriere@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:cecileruquier.verriere@gmail.com »}]
La Verrière propose, à nouveau, un stage de rencontres et de pratiques artistiques pour créer collectivement une petite série d’affiches en linogravure annonçant la programmation à venir !
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