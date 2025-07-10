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Eveil musical, Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Eveil musical, Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Eveil musical, Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Rue Aliénor d'Aquitaine -
Adresse
Le Lac de la forêt
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Châtellerault

Eveil musical,

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 11:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11

Ateliers de découverte de l’éveil musical, encadrés par une enseignante du conservatoire.
Ces ateliers collectifs proposent une première approche ludique de la musique, adaptée aux plus jeunes.
Des séances d’essai-découverte permettent aux enfants d’explorer la musique à travers des jeux corporels, sensoriels et rythmiques.
Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.   .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Eveil musical,

L’événement Eveil musical, Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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