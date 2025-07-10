Eveil musical, Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
Eveil musical, Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault vendredi 10 juillet 2026.
Châtellerault
Eveil musical,
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11
Ateliers de découverte de l’éveil musical, encadrés par une enseignante du conservatoire.
Ces ateliers collectifs proposent une première approche ludique de la musique, adaptée aux plus jeunes.
Des séances d’essai-découverte permettent aux enfants d’explorer la musique à travers des jeux corporels, sensoriels et rythmiques.
Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Eveil musical,
L’événement Eveil musical, Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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