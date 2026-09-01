Eveil musical Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Eveil musical
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La Bibliothèque municipale d’Oradour-sur-Glane invite les tout-petits et leurs accompagnants à partager un doux moment d’éveil musical. Destinée aux enfants de 3 mois à 3 ans, cette animation propose une découverte ludique des sons, des rythmes et des comptines. Une belle occasion de s’éveiller à la musique, de stimuler sa curiosité et de partager un moment de complicité en famille. Les jeunes participants pourront écouter, expérimenter et s’amuser au fil d’une parenthèse sonore adaptée à leur âge. Une animation sur inscription auprès de la bibliothèque. 3 créneaux possible 10h, 10h45 et 11h30. .
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eveil musical
L’événement Eveil musical Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne)
- Visite du chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane, Village martyr, Oradour-sur-Glane 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite du chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane 19 septembre 2026
- Lecture d’automne (adultes) et atelier herbier pour les enfants Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane 23 septembre 2026
- Rando cyclo 87 Oradour-sur-Glane 27 septembre 2026
- Au temps du certif après-midi et soirée dictée Rue de la Glane Oradour-sur-Glane 7 octobre 2026