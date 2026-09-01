Eveil musical Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Eveil musical

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Bibliothèque municipale d’Oradour-sur-Glane invite les tout-petits et leurs accompagnants à partager un doux moment d’éveil musical. Destinée aux enfants de 3 mois à 3 ans, cette animation propose une découverte ludique des sons, des rythmes et des comptines. Une belle occasion de s’éveiller à la musique, de stimuler sa curiosité et de partager un moment de complicité en famille. Les jeunes participants pourront écouter, expérimenter et s’amuser au fil d’une parenthèse sonore adaptée à leur âge. Une animation sur inscription auprès de la bibliothèque. 3 créneaux possible 10h, 10h45 et 11h30. .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : Eveil musical

L’événement Eveil musical Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin